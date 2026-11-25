राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश सरकार स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के 49.55 लाख भूखंडों की निश्शुल्क रजिस्ट्री करा रही है। अब तक 26.57 लाख रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। इसमें मंदसौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, सिवनी और राजगढ़ जिलों का प्रदर्शन बेहतर है, जबकि इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर पीछे हैं। सरकार ने 13 दिसंबर तक लक्षित रजिस्ट्रियां पूरी करने का लक्ष्य रखा है।

डेढ़ माह में 26 लाख से अधिक रजिस्ट्रियां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों और कलेक्टरों को इसे प्राथमिकता से पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि निश्शुल्क रजिस्ट्रियां 12 अक्टूबर से शुरू हुई थीं। डेढ़ माह में 26 लाख से अधिक रजिस्ट्रियां होना उल्लेखनीय है, क्योंकि सामान्य तौर पर पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यालय में प्रदेशभर में सालाना करीब तीन लाख रजिस्ट्रियां होती हैं।