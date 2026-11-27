नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने रात के समय बसों की जांच के लिए सख्ती बढ़ा दी है। इसी कड़ी में बुधवार को क्षेत्रीय परिवहन स्क्वैड ने लालघाटी और आईएसबीटी बस स्टैंड पर शाम छह बजे से रात 12 बजे तक चेकिंग अभियान चलाया। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर प्राची शर्मा के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान आने-जाने वाली यात्री बसों को रोककर उनके दस्तावेज और सुरक्षा इंतजामों की जांच की गई।

अभियान में बसों के परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी), अग्निशमन उपकरण सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों की पड़ताल की गई। जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने पर चार बसों पर कुल एक लाख 53 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।