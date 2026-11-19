नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि. से इंदौर-भोपाल सहित अन्य शहरों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। चार्टर बसों में यात्रा अब फिर से सस्ती हो गई है। मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन सेवा के तहत संचालित हो रही इन बसों का किराया गुरुवार से घटाकर पहले की तरह 495 रुपये कर दिया है।
इससे पहले एक नवंबर से 18 नवंबर तक यात्रियों को एक तरफ यात्रा के लिए 595 रुपये चुकाने पड़ रहे थे। 19 नवंबर से नई दर लागू होने के बाद यात्रियों को फिर पुराने किराये में ही भोपाल तक यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद सहित अन्य शहरों के लिए किराये में कमी की गई है।
त्योहारों के दौरान अचानक बढ़ी यात्री संख्या को देखते हुए निजी बस ऑपरेटरों की ही तरह सरकारी हो चुकी कंपनी ने भी अपने किराये में बढ़ोतरी करते हुए एक नवंबर से इंदौर-भोपाल मार्ग पर चार्टर बसों का किराया बढ़ाकर 595 रुपये कर दिया था।
यात्रियों को पहले के मुकाबले 100 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे थे। अब त्योहारों का सीजन खत्म होने के बाद यात्री संख्या घटने पर बस कंपनी ने किराये में फिर कटौती कर दी है। किराया घटने से रोजाना इंदौर और भोपाल के बीच आवाजाही करने वाले यात्रियों के साथ अन्य यात्रियों को भी राहत मिली।
एआइसीटीएसएल द्वारा चार्टर बसों के माध्यम से इंदौर से भोपाल के साथ ही अहमदाबाद, अशोक नगर, खरगोन, झाबुआ, धार, जयपुर, उदयपुर, सतना, पन्ना, जबलपुर और चंदेरी जैसे मार्गों पर सीधी बस सेवा संचालित की जाती है। त्योहार के दौरान इन मार्गों पर भी किराये को 10 से 15 फीसदी तक बढ़ाया गया था, लेकिन अब यात्री संख्या कम होने के बाद इन मार्गों पर भी किराया पहले की ही तरह लागू कर दिया है। इससे इन सभी मार्गों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
एआइसीटीएसएल बस ऑपरेशन हेड के अनुसार इंदौर से संचालित की जाने वाली इंटरसिटी और इंटरस्टेट बसों में आम दिनों में औसत करीब आठ हजार यात्री यात्रा करते हैं। इनमें आधे से ज्यादा यात्री इंदौर से भोपाल के बीच होते हैं। त्योहार के दौरान यह यात्री संख्या बढ़कर 16 हजार तक पहुंच गई थी। यानी आम दिनों की अपेक्षा त्योहार पर दोगुने यात्रियों ने यात्रा की है।
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आम दिनों में जहां बसों में 50 से 55 फीसदी तक सीटें भरती हैं। वहीं, त्योहार पर 90 से 95 फीसदी तक यात्री मिले हैं, जिससे बस कंपनी को भी फायदा हुआ है। दीपावली के दौरान किराये में समायोजन उस समय की यात्री मांग एवं परिचालन परिस्थितियों के अनुरूप किया था। वर्तमान किराया भी संचालन लागत और सेवा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित है।