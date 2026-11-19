नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि. से इंदौर-भोपाल सहित अन्य शहरों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। चार्टर बसों में यात्रा अब फिर से सस्ती हो गई है। मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन सेवा के तहत संचालित हो रही इन बसों का किराया गुरुवार से घटाकर पहले की तरह 495 रुपये कर दिया है।

इससे पहले एक नवंबर से 18 नवंबर तक यात्रियों को एक तरफ यात्रा के लिए 595 रुपये चुकाने पड़ रहे थे। 19 नवंबर से नई दर लागू होने के बाद यात्रियों को फिर पुराने किराये में ही भोपाल तक यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद सहित अन्य शहरों के लिए किराये में कमी की गई है।

त्योहार खत्म होते ही घटाया किराया त्योहारों के दौरान अचानक बढ़ी यात्री संख्या को देखते हुए निजी बस ऑपरेटरों की ही तरह सरकारी हो चुकी कंपनी ने भी अपने किराये में बढ़ोतरी करते हुए एक नवंबर से इंदौर-भोपाल मार्ग पर चार्टर बसों का किराया बढ़ाकर 595 रुपये कर दिया था। यात्रियों को पहले के मुकाबले 100 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे थे। अब त्योहारों का सीजन खत्म होने के बाद यात्री संख्या घटने पर बस कंपनी ने किराये में फिर कटौती कर दी है। किराया घटने से रोजाना इंदौर और भोपाल के बीच आवाजाही करने वाले यात्रियों के साथ अन्य यात्रियों को भी राहत मिली।