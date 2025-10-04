MP: 3200 करोड़ की ठगी के आरोपी लविश चौधरी पर बड़ी कार्रवाई, इंटरपोल ने जारी किया ब्लू नोटिस

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। फॉरेन एक्सचेंज में निवेश के नाम पर मध्य प्रदेश सहित देशभर में दो हजार से अधिक लोगों से 3200 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले आरोपित नवाब उर्फ लविश चौधरी के खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू नोटिस जारी किया है। इसके लिए मध्य प्रदेश एसटीएफ ने आवेदन किया था।
क्या होता है ब्लू नोटिस
ब्लू नोटिस सभी देशों तक भेजा जाता है, जिसमें संबंधित देश यह जानकारी देता है कि आरोपित कहां रह रहा है और उसकी गतिविधियां क्या हैं। इससे एसटीएफ को जांच आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। लविश चौधरी को इस बड़े धोखाधड़ी नेटवर्क का कर्ताधर्ता बताया जा रहा है। वर्तमान में उसके दुबई में होने और वहां बड़े पैमाने पर निवेश करने की जानकारी मिली है।
जारी हो चुका है लुक आउट सर्कुलर
इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया जा चुका है, ताकि भारत के किसी भी एयरपोर्ट पर आने पर उसे गिरफ्तार किया जा सके। इंदौर के ईशान सलूजा की शिकायत पर एसटीएफ ने पिछले वर्ष एफआईआर दर्ज की थी और इस मामले में दो एजेंटों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के आधार पर लविश चौधरी को मुख्य आरोपित बनाया गया।वर्तमान में अन्य राज्यों की पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी उसकी तलाश कर रहे हैं।
