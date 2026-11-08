भोपाल में पुलिस को चकमा देकर भागा चोरी का संदेही; 4 पुलिसकर्मियों की जांच शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। चोरी के लाखों रुपये के माल की बरामदगी के लिए घर ले जाते समय पुलिस हिरासत से संदेही बदमाश के भागने के मामले में अब पुलिसकर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। डीसीपी ने ड्यूटी पर तैनात चारों पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं।

उनसे यह पता लगाया जाएगा कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई और हिरासत में मौजूद आरोपित पुलिस को चकमा देकर कैसे फरार हो गया।

कोलार थाने का मामला