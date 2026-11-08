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भोपाल में पुलिस को चकमा देकर भागा चोरी का संदेही; 4 पुलिसकर्मियों की जांच शुरू

भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र में चोरी के लाखों रुपये के माल की बरामदगी के लिए संदेही कृष्णा गिरी उर्फ छिहत्तर को कटारा हिल्स स्थित उसके घर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान वह पुलिस टीम को चकमा देकर भाग निकला।

By prashant vyasEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Sun, 08 Nov 2026 09:10:15 AM (IST)Updated Date: Sun, 08 Nov 2026 09:10:15 AM (IST)
भोपाल में पुलिस को चकमा देकर भागा चोरी का संदेही; 4 पुलिसकर्मियों की जांच शुरू
प्रतीकात्मक

HighLights

  1. कोलार थाना क्षेत्र में हिरासत से भागा चोरी का संदेही
  2. चार पुलिसकर्मियों की भूमिका जांच के दायरे में
  3. 30 मिनट की तलाश के बाद फिर से पकड़ लिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। चोरी के लाखों रुपये के माल की बरामदगी के लिए घर ले जाते समय पुलिस हिरासत से संदेही बदमाश के भागने के मामले में अब पुलिसकर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। डीसीपी ने ड्यूटी पर तैनात चारों पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं।

उनसे यह पता लगाया जाएगा कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई और हिरासत में मौजूद आरोपित पुलिस को चकमा देकर कैसे फरार हो गया।

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कोलार थाने का मामला

मामला कोलार थाना क्षेत्र में दर्ज चोरी के प्रकरण से जुड़ा है। संदेही कृष्णा गिरी उर्फ छिहत्तर को शुक्रवार रात करीब 8 बजे एसआई शिवेंद्र पाठक, एसआई कमल सिंह, प्रधान आरक्षक दौलतराम और आरक्षक रवि पाल कटारा हिल्स स्थित उसके घर ले जा रहे थे। इसी दौरान वह पुलिस टीम को चकमा देकर भाग निकला।


हालांकि, पुलिस ने करीब आधे घंटे की तलाश के बाद उसे कॉलोनी में ही दोबारा पकड़ लिया।

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