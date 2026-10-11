भोपाल में डेयरी की आड़ में गोकशी; 500 मीटर दूर जंगल से मिले गोवंश, संचालक की पत्नी और बेटा भी बनाए गए आरोपी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार के दामखेड़ा में कलियासोत नदी किनारे डेयरी की आड़ में गोकशी के मामले में पुलिस की जांच का दायरा बढ़ गया है। जिस डेयरी पर पुलिस ने दबिश देकर गोवंश के कटे अवशेष बरामद किए थे, उससे करीब 500 मीटर दूर जंगल में छह गोवंश और भैंसें मिली हैं।

बजरंग दल कार्यकर्ता की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मवेशियों को अपने कब्जे में लेकर कांजीहाउस भेज दिया। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि इन मवेशियों का इस मामले से कोई संबंध है या नहीं। जंगल में मिले मवेशियों पर राजाराम यादव और अमित यादव के परिवार ने मालिकाना हक जताया है।

उनका कहना है कि वे मुन्ना यादव की डेयरी के पास ही अपनी डेरी चलाते थे। कार्रवाई के बाद वे अपने मवेशियों को लेकर जंगल में आ गए थे। पुलिस परिवार के दावे की भी जांच कर रही है।

पत्नी और बेटे को भी बनाया आरोपित

इस मामले में पुलिस ने डेयरी संचालक मुन्ना यादव की पत्नी नीलम यादव और बेटे कृष्णा को भी आरोपित बनाया है। गिरफ्तार आरोपित मुन्ना यादव और आसिफ समेत तीनों आरोपितों ने कथन में उनका जिक्र किया है।

पुलिस डेयरी से मिले साक्ष्यों और आरोपितों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। इसके अलावा डेयरी परिसर से एक पिकअप वाहन और तीन बाइक भी जब्त की गई हैं। पुलिस गोकशी में इन वाहनों के उपयोग को लेकर भी जांच कर रही है।

डेयरी पर दबिश में मिले थे गोवंश के कटे अवशेष

कोलार के दामखेड़ा में कलियासोत नदी किनारे सरकारी जमीन पर संचालित गब्बर डेयरी पर पुलिस ने गोकशी की सूचना के बाद दबिश दी थी। मौके से गोवंश के कटे अवशेष मिले थे, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। कार्रवाई के दौरान चार युवक गौमांस लेकर वाहन से भाग निकले थे।