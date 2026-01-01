ईरानी डेरे के अवैध साम्राज्य पर चलेगा बुलडोजर, हिस्ट्रीशीटर राजू की संपत्ति होगी कुर्क

मेरी खबरें
    By Brijendra RishishwarEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Thu, 01 Jan 2026 10:30:32 AM (IST)Updated Date: Thu, 01 Jan 2026 10:30:31 AM (IST)
    ईरानी डेरे के अवैध साम्राज्य पर चलेगा बुलडोजर

    1. अपराधियों का सुरक्षित ठिकाना बना हुआ था
    2. महाराष्ट्र, राजस्थान से पुलिस की विशेष टीमें पहुंची
    3. संपत्तियों को कुर्क करने की वैधानिक प्रक्रिया शुरू

    नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। राजधानी भोपाल के कुख्यात ईरानी डेरे में वर्षों से फल-फूल रहे अपराध के अवैध साम्राज्य को समाप्त करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शासन-प्रशासन ने इस पूरे क्षेत्र को अपराधियों का गढ़ मानते हुए यहां बने अवैध निर्माणों को चिन्हित कर लिया है और उन पर बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है।

    इस कार्रवाई का उद्देश्य न केवल अतिक्रमण हटाना है, बल्कि अपराधियों को यह स्पष्ट संदेश देना भी है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है।

    अपराधियों का सुरक्षित ठिकाना बना हुआ था

    ईरानी डेरा लंबे समय से हिस्ट्रीशीटर और संगठित अपराधियों का सुरक्षित ठिकाना बना हुआ था। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड कुख्यात बदमाश राजू है, जिसके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

    अन्य राज्यों की पुलिस भी सतर्क

    भोपाल पुलिस द्वारा शुरू की गई इस बड़ी कार्रवाई के बाद देश के अन्य राज्यों की पुलिस भी सतर्क हो गई है और आपसी समन्वय के साथ जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान समय में अमरावती (महाराष्ट्र), श्रीगंगानगर (राजस्थान), झालावाड़ और बड़वानी से पुलिस की विशेष टीमें भोपाल पहुंच चुकी हैं।


    इन राज्यों की पुलिस को भी ईरानी डेरे से जुड़े अपराधियों की कई संगीन मामलों में तलाश है, जिनमें संगठित अपराध, अवैध वसूली और हिंसक गतिविधियां शामिल हैं।

    संपत्तियों को कुर्क करने की वैधानिक प्रक्रिया शुरू

    प्रशासन की कार्रवाई केवल अवैध निर्माण गिराने तक सीमित नहीं है। मास्टरमाइंड राजू और उसके सहयोगियों की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करने की वैधानिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के आर्थिक ढांचे को तोड़ना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह के नेटवर्क दोबारा खड़े न हो सकें। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जल्द ही चिन्हित स्थानों पर अतिक्रमण हटाने और कानून व्यवस्था बहाल करने की कार्रवाई की जाएगी।

