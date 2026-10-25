भोपाल ISBT बस अग्निकांड: 100 मीटर दूर फायर स्टेशन, फिर भी 15 मिनट बाद पहुंची दमकल, व्यवस्था पर उठे सवाल

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। गोविंदपुरा स्थित अंतरराज्यीय बस टर्मिनस (आइएसबीटी) परिसर में रविवार शाम वर्मा ट्रेवल्स की बसों में अचानक आग लग गई। इस आग ने आठ बसों को चपेट में ले लिया, जिसमें से चार बसें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं। जानकारी के मुताबिक, आग सबसे पहले एक बस में लगी थी। परिसर में बसें एक-दूसरे से सटाकर खड़ी की गई थीं, जिससे आग आसपास खड़ी दूसरी बसों तक फैल गई। इनमें नागपुर, अहमदाबाद और सूरत रूट पर चलने वाली बसें भी शामिल थीं। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ।

हालांकि, चौंकाने वाली यह है कि घटनास्थल से महज 100 मीटर दूरी पर नगर निगम का फायर स्टेशन है, जो घटनास्थल से महज 100 मीटर दूर है। इसके बावजूद दमकल वाहन को मौके पर पहुंचने में करीब 15 मिनट लग गए।

15 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची बस मालिक दीपक वर्मा के मुताबिक, सूचना देने के करीब 15 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची। हालांकि, नगर निगम के फायर ऑफिसर के मुताबिक, आइएसबीटी फायर स्टेशन की गाड़ी घटना के समय मेले में तैनात थी। सूचना मिलते ही उसे तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। दमकल गाड़ी 10 मिनिट में घटनास्थल पर पहुंच गई थी। पहले नशेड़ियों पर जताया शक, फिर शार्ट सर्किट बताया कारण आग लगने के बाद वर्मा ट्रेवल्स के मालिक दीपक वर्मा और उनके कर्मचारियों ने पुलिस को बताया कि रविवार शाम तीन नशेड़ियों से विवाद हुआ था। आशंका जताई गई कि इन्हीं लोगों ने बस में आग लगाई होगी। कर्मचारियों ने पुलिस को संदिग्धों के फोटो भी दिए।