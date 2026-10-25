इंदौर में लॉटरी से होगा पटाखा दुकानों का आवंटन, एक मैदान में 50 से अधिक दुकानें नहीं, 27 से होंगे आवेदन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दीपावली पर पटाखा कारोबार के लिए प्रशासन ने सख्त नियम तय कर दिए हैं। अस्थायी दुकानें केवल निर्धारित स्थलों पर ही लगेंगी और एक मैदान में 50 से ज्यादा लाइसेंस जारी नहीं होंगे। कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, दुकानों की निगरानी संबंधित क्षेत्र के एसडीएम करेंगे। सुरक्षा में लापरवाही मिली तो कार्रवाई होगी।

लाइसेंस के लिए 27 से 30 अक्टूबर तक आवेदन अस्थायी खेरची पटाखा दुकानों के लाइसेंस के लिए 27 से 30 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। अवकाश के दिनों में आवेदन नहीं लिए जाएंगे। लाइसेंस 3 से 8 नवंबर तक की अवधि के लिए जारी होंगे। दुकान क्रमांक का आवंटन निर्धारित प्रक्रिया के तहत लाटरी से किया जाएगा। प्रशासन ने पिछले वर्ष ब्लैकलिस्ट किए गए दुकानदारों को इस बार लाइसेंस देने पर रोक लगा दी है।