भाजपा MLA का मंच से कबूलनामा... '18 में से 10 सदस्यों को खरीदा', बवाल मचने पर बोले- मजाक में कहा था

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। मध्य प्रदेश में सीहोर जिले की आष्टा सीट से भाजपा विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर ने एक धार्मिक कार्यक्रम में गर्व से जिला पंचायत चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग का किस्सा सुनाया। कहा कि मैंने बाबा जी से आशीर्वाद मांगा तो उन्होंने कहा कि एक सदस्य की कमी है। इस पर मैंने कहा कि 18 में से 10 को खरीद लिया है, फिर गुरुदेव ने एक की कमी कैसे हुई यह बता दिया। इस बयान के बाद राजनीति गर्म है।

अपनों ने ही खोला मोर्चा, सदस्य का दावा- 10 लाख का दिया था ऑफर भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्यों ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सदस्यों ने खरीदे गए लोगों का नाम सार्वजनिक करने की मांग की है। इस बीच जिला पंचायत सदस्य कमलेश कुमार यादव ने दावा किया है कि चुनाव के दौरान विधायक ने उन्हें भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के बदले 10 लाख रुपये देने का प्रस्ताव दिया था।