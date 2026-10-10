एमपी में बेअसर साबित हो रहा ITMS, ई-चालान के ₹65 करोड़ में से सिर्फ ₹8 करोड़ की वसूली, 85% वाहन चालक बेफिक्र

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। उस दंड से किसी को क्या डर होगा जब वह प्रभावी ही नहीं हो। ऐसा ही यातायात के नियम तोड़ने वालों के साथ हो रहा है। चौराहों में लगे बड़े-बड़े कैमरे वाहन चालकों को नियमों का उल्लंघन करते रिकॉर्ड कर रहे हैं। चालान भी बन रहा है लेकिन उसकी वसूली नहीं हो पा रही।

नियम तोड़ना दूसरों के लिए भी घातक हो सकता है। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2021 में 12,057 लोगों की जान गई थी, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 15,800 तक पहुंच गई। इसके बावजूद यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई और अर्थदंड की वसूली प्रभावी नहीं हो पा रही है।