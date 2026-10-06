MP में जल, जन, सेवा संकल्प यात्रा ने तय की 17 हजार किमी की दूरी, 53 जिलों में 700 से ज्यादा कार्यक्रम

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों के जनसेवा और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को युवाओं तक पहुंचाने के लिए 18 सितंबर से पांच अक्टूबर तक आयोजित जल, जन, सेवा संकल्प यात्रा ने मध्य प्रदेश में लगभग 17 हजार किलोमीटर की दूरी तय की।

14 मार्गों पर 393 पड़ाव

इस यात्रा के दौरान 14 मार्गों पर 393 पड़ाव बनाए गए, जिनमें 139 रात्रि विश्राम और 254 अन्य पड़ाव शामिल थे। इस दौरान प्रदेश के 53 जिलों में 700 से अधिक सेवा एवं जनभागीदारी आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए।

व्यापक जनअभियान बनी यात्रा

भाजपा प्रदेश महामंत्री और सेवा संकल्प अभियान के प्रदेश संयोजक राहुल कोठारी ने बताया कि यह यात्रा केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश में सेवा, समर्पण और जनभागीदारी की भावना को जागृत करने वाला व्यापक जनअभियान बन गई।

समाज के विभिन्न वर्गों को सेवा कार्यों से जोड़ा

यात्रा के दौरान हजारों युवाओं, भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों ने रक्तदान, स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, जल संरक्षण, स्वास्थ्य शिविर, दिव्यांगजनों का सम्मान, पोषण किट वितरण और नशामुक्ति जैसे अनेक सेवा कार्यों में भाग लिया। इस प्रकार, यात्रा ने गांव-गांव जाकर समाज के विभिन्न वर्गों को सेवा कार्यों से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया।