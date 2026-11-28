राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में नागरिकों को विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ लेने के लिए अब अलग-अलग पोर्टल पर पंजीयन और लॉग-इन की प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार जनपरिचय (मेरी पहचान) यानी नेशनल सिंगल साइन-ऑन (एनएसएसओ) प्लेटफार्म लागू करने जा रही है।

इसके माध्यम से नागरिक एक ही अकाउंट और लॉग-इन आईडी से प्रदेश के साथ केंद्र सरकार तथा अन्य राज्यों की विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे।

सभी विभाग जोड़े जाएंगे