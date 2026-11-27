राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में इन दिनों रिक्त और नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसमें विलंब न हो, इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया को अपनाया है। इसके कारण 16 माह में 22 हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की भर्ती हो चुकी है। 4,819 पदों के लिए प्रक्रिया चल रही है।

'चयन' पोर्टल से 26,819 पदों पर भर्ती की कार्रवाई प्रारंभ विभाग के आयुक्त संदीप जीआर ने बताया कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की भर्ती में विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। ऑनलाइन पोर्टल 'चयन' के माध्यम से कार्यकर्ताओं के 4,381 तथा सहायिकाओं के 22,438 सहित कुल 26,819 पदों पर भर्ती की कार्रवाई प्रारंभ की गई।