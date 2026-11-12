अमृत भारत एक्सप्रेस में बड़ी चोरी... भोपाल के यात्री के बैग से 15 लाख के गहने पार, CCTV खंगालेगी GRP

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ट्रेनों में यात्रियों के सामान की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। गाड़ी संख्या 22589 अमृत भारत एक्सप्रेस में परिवार के साथ सफर कर रहे भोपाल निवासी आशीष अवस्थी के बैग से करीब 15 लाख रुपये के गहने चोरी हो गए। यात्री फतेहपुर से रानी कमलापति स्टेशन भोपाल आ रहा था।

इसी दौरान रात में अज्ञात चोरों ने बैग की चेन तोड़कर उसमें रखे गहने निकाल लिए। यात्री को चोरी की जानकारी बीना स्टेशन पर मिली। प्रारंभिक आशंका है कि वारदात झांसी और उरई के बीच हुई है। यात्री ट्रेन के एस-2 कोच में बर्थ नंबर 1 से 4 के बीच यात्रा कर रहा था।