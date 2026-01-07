जी राम जी : सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा- इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी, गांवों का होगा विकास

राज्य ब्यूरो, नवदुनिया, भोपाल। जी राम जी कानून को लेकर आज भोपाल में सीएम डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पत्रकारवार्ता का आयोजन किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि यह ऐसा बिल है जिससे गांवों का विकास होगा, ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जी राम जी बिल के आधार पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बड़ी धन राशि देश को दी है। इससे गांवों का विकास होगा।

सीएम ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, जी राम जी ने 125 दिन रोजगार की गारंटी दी है। इससे कौशल और उद्यमिता में भी बढ़ी संभावना है। कृषि श्रमिकों को काम की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य ओर केंद्र के मध्य राशि 60:40 का रेश्यो रखा है। पहले 100 दिन थे अब सवा सौ दिन दिए हैं।