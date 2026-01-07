मेरी खबरें
    जी राम जी : सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा- इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी, गांवों का होगा विकास

    Ji Ram Ji Yojana: सीएम ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, जी राम जी ने 125 दिन रोजगार की गारंटी दी है। इससे कौशल और उद्यमिता म ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 07 Jan 2026 01:48:00 PM (IST)Updated Date: Wed, 07 Jan 2026 01:59:06 PM (IST)
    जी राम जी : सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा- इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी, गांवों का होगा विकास
    भोपाल में भाजपा की पत्रकार वार्ता।

    HighLights

    1. नई मजदूरी दर जब तक तय नहीं होगी तब तक नरेगा के तहत ही मजदूरी देंगे
    2. बेरोजगारी भत्ता देने की भी बाध्यता है, इससे जल संरक्षण के काम भी होंगे
    3. इसके जरिए किसानों को लघु उद्योग और एमएसएमई से भी जोड़ेंगे

    राज्य ब्यूरो, नवदुनिया, भोपाल। जी राम जी कानून को लेकर आज भोपाल में सीएम डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पत्रकारवार्ता का आयोजन किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि यह ऐसा बिल है जिससे गांवों का विकास होगा, ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जी राम जी बिल के आधार पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बड़ी धन राशि देश को दी है। इससे गांवों का विकास होगा।

    सीएम ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, जी राम जी ने 125 दिन रोजगार की गारंटी दी है। इससे कौशल और उद्यमिता में भी बढ़ी संभावना है। कृषि श्रमिकों को काम की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य ओर केंद्र के मध्य राशि 60:40 का रेश्यो रखा है। पहले 100 दिन थे अब सवा सौ दिन दिए हैं।


    नई मजदूरी दर जब तक तय नहीं होगी तब तक नरेगा के तहत ही मजदूरी देंगे। बेरोजगारी भत्ता देने की भी बाध्यता है। इससे जल संरक्षण के काम भी होंगे। सीएम ने कहा कि हमने इस वर्ष को कृषि वर्ष घोषित किया है। इससे किसानों की आय बढ़ाने प्रयास करेंगे। किसानों को लघु उद्योग और एमएसएमई से भी जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी निर्णयों से विश्व के कई देश हमारे देश की ओर देख रहे हैं।

