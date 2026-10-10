'OBC आरक्षण पर गरमाई MP की सियासत': भाजपा बोली- कांग्रेस ने युवाओं से खिलवाड़ किया, कमलनाथ का आरोप- आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत ही रखे जाने के हाई कोर्ट के निर्णय के बाद कानून में संशोधन करने वाली कांग्रेस ने इसका विरोध किया है और इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार बताया है।

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ लेने की जल्दबाजी में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का अध्यादेश जारी किया था लेकिन उसे मजबूत संवैधानिक एवं कानूनी आधार देने में गंभीर चूक की। अब कांग्रेस अपनी सरकार की गलतियों की जिम्मेदारी लेने के बजाय भाजपा सरकार पर आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार ओबीसी के सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए प्रदेश सरकार सभी आवश्यक कानूनी विकल्पों पर विचार करेगी और संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप आगे बढ़ेगी।

कांग्रेस ने इसका विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही है। वहीं भाजपा ने इसे चुनावी लाभ के लिए ओबीसी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताते हुए आरक्षण दिलाने पर अडिग रहने की बात कही है।

भाजपा ओबीसी को आरक्षण देने के लिए वचनबद्ध

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इंदौर में पार्टी की मासिक बैठक में भी कहा

वर्ष 2019 में कमलनाथ सरकार ने जल्दबाजी में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीतिक कारणों से जो कदम उठाया, वह केवल लोगों को बरगलाने की कोशिश थी, लेकिन भाजपा ओबीसी को आरक्षण देने के लिए वचनबद्ध है। सरकार इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने और हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने का काम करें। जनता को यह भी बताएं कि वर्ष 2003 से पहले कांग्रेस के कुशासन में न सड़कें थीं, न बिजली और न पानी।

बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसीराम सिलावट, संभाग प्रभारी रणवीर सिंह रावत, नगराध्यक्ष सुमित मिश्रा, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला आदि भी उपस्थित थे।

भाजपा की सरकारें शुरू से ही ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र करती रहीं: कमल नाथ

पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा