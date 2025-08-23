जीतू पटवारी का सीएम को पत्र- पहले अवैध खनन पर रोक लगाइए, फिर निवेशकों से कीजिए बात

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर कटनी में शनिवार को होने वाले माइनिंग कॉन्क्लेव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खनन माफिया इतने बेखौफ हैं कि पुलिस अधिकारियों तक की हत्या कर चुके हैं। साथ ही भाजपा नेताओं पर भी खनन माफियाओं से संबंध और संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं।

पटवारी ने कहा कि ऐसी भयावह पृष्ठभूमि में माइनिंग कॉन्क्लेव कराना जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सबसे पहले अवैध खनन पर रोक लगाई जाए और माफियाओं पर कानूनी शिकंजा कसा जाए, उसके बाद ही निवेशकों से बातचीत हो।