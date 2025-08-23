मेरी खबरें
    जीतू पटवारी का सीएम को पत्र- पहले अवैध खनन पर रोक लगाइए, फिर निवेशकों से कीजिए बात

    कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर कटनी में शनिवार को होने वाले माइनिंग कॉन्क्लेव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खनन माफिया इतने बेखौफ हैं कि पुलिस अधिकारियों तक की हत्या कर चुके हैं।

    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 12:31:14 AM (IST)
    1. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा
    2. उन्होंने कटनी में शनिवार को होने वाले माइनिंग कॉन्क्लेव पर सवाल उठाए हैं
    3. उन्होंने कहा कि प्रदेश में खनन माफिया इतने बेखौफ हैं कि पुलिस अधिकारियों तक की हत्या कर चुके हैं

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर कटनी में शनिवार को होने वाले माइनिंग कॉन्क्लेव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खनन माफिया इतने बेखौफ हैं कि पुलिस अधिकारियों तक की हत्या कर चुके हैं। साथ ही भाजपा नेताओं पर भी खनन माफियाओं से संबंध और संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं।

    पटवारी ने कहा कि ऐसी भयावह पृष्ठभूमि में माइनिंग कॉन्क्लेव कराना जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सबसे पहले अवैध खनन पर रोक लगाई जाए और माफियाओं पर कानूनी शिकंजा कसा जाए, उसके बाद ही निवेशकों से बातचीत हो।

    जीतू पटवारी ने क्या कहा

    उन्होंने सवाल उठाया कि कॉन्क्लेव का वास्तविक उद्देश्य मध्यप्रदेश की खनिज संपदा का सतत और पारदर्शी उपयोग है या फिर सरकारी संरक्षण में पल रहे खनन माफियाओं को मंच देना? साथ ही उन्होंने मांग की कि अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाए।

