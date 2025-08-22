28 साल बाद इंदौर को मिली महिला विश्व कप की मेजबानी, विश्व कप ट्रॉफी पहुंची शहर
विश्व क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में से एक महिला विश्व कप इस बार इंदौर में आयोजित होने जा रहा है। शुक्रवार को वह ट्रॉफी, जिसके लिए दुनियाभर की टीमें मैदान में उतरेंगी, इंदौर पहुंची।
Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 11:56:29 PM (IST)
Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 11:56:29 PM (IST)
महिला विश्व कप इस बार इंदौर में आयोजित होने जा रहा है(फाइल फोटो)
HighLights
- महिला विश्व कप इस बार इंदौर में आयोजित होने जा रहा है
- होलकर स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया
- मध्य प्रदेश की महिला क्रिकेटरों और कई युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। विश्व क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में से एक महिला विश्व कप इस बार इंदौर में आयोजित होने जा रहा है। शुक्रवार को वह ट्रॉफी, जिसके लिए दुनियाभर की टीमें मैदान में उतरेंगी, इंदौर पहुंची। इस मौके पर होलकर स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश की महिला क्रिकेटरों और कई युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
इंदौर को महिला विश्व कप की मेजबानी 28 साल बाद मिली है। वर्ष 1997 में नेहरू स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला गया था, जो ऐतिहासिक रूप से टाई रहा था। इस बार पांच बड़े मुकाबले इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले जाएंगे।
महिला विश्व कप में मध्य प्रदेश की बेटियां
- 1982: राजेश्वरी ढोलकिया (न्यूजीलैंड) – 154 रन
- 1993: संध्या अग्रवाल (इंग्लैंड) – 229 रन
- 2000: रूपांजलि शास्त्री (न्यूजीलैंड) – 10 विकेट
- 2022: पूजा वस्त्रकार (न्यूजीलैंड) – 156 रन और 10 विकेट
- 2025: क्रांति गौड़ भारतीय टीम की सदस्य
अब तक कुल 6 खिलाड़ी मध्य प्रदेश से महिला विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं।
इंदौर में होने वाले मैच (2025 महिला विश्व कप)
- 1 अक्टूबर : न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया (3 बजे)
- 6 अक्टूबर : न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका (3 बजे)
- 19 अक्टूबर : भारत बनाम इंग्लैंड (3 बजे)
- 22 अक्टूबर : ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड (3 बजे)
- 25 अक्टूबर : ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका (3 बजे)
रिकॉर्ड बुक
- ऑस्ट्रेलिया – 7 बार महिला विश्व कप विजेता
- इंग्लैंड – 4 बार विजेता
- न्यूजीलैंड – 1 बार विजेता
- भारत – 2 बार उपविजेता (2005, 2017)
इसे भी पढ़ें- बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाने वाले युवक को सिंधिया ने उपहार में दिया नया ट्रैक्टर, खुद चलाकर पहुंचे गांव