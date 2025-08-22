28 साल बाद इंदौर को मिली महिला विश्व कप की मेजबानी, विश्व कप ट्रॉफी पहुंची शहर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। विश्व क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में से एक महिला विश्व कप इस बार इंदौर में आयोजित होने जा रहा है। शुक्रवार को वह ट्रॉफी, जिसके लिए दुनियाभर की टीमें मैदान में उतरेंगी, इंदौर पहुंची। इस मौके पर होलकर स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश की महिला क्रिकेटरों और कई युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।

इंदौर को महिला विश्व कप की मेजबानी 28 साल बाद मिली है। वर्ष 1997 में नेहरू स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला गया था, जो ऐतिहासिक रूप से टाई रहा था। इस बार पांच बड़े मुकाबले इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले जाएंगे।