राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था और महिलाओं व बच्चियों के विरुद्ध बढ़ते अपराधों की समीक्षा के लिए केंद्रीय समिति गठित करने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर महिला एवं बाल अपराधों, पुलिस की कार्यप्रणाली और कानून-व्यवस्था की निष्पक्ष समीक्षा के लिए स्वतंत्र केंद्रीय समिति बनाने का आग्रह किया।

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