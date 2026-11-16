विदिशा में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म पर बवाल, आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, आरा मशीन सील कर भेजा जेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने करीब दो घंटे तक प्रदर्शन किया। तनाव बढ़ने पर प्रशासन ने तोपपुरा स्थित आरोपित के मकान का अगला हिस्सा बुलडोजर से ढहा दिया। पास में संचालित आरा मशीन भी सील कर दी गई। टीआइ आनंद राज के मुताबिक, आरोपित को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। जिला अभिभाषक संघ ने पैरवी नहीं करने की घोषणा की है।

चाकलेट देने के बहाने कमरे में ले जाकर की थी गलत हरकत घटना शनिवार की है। पुलिस के अनुसार, आरोपित बुजुर्ग ने बच्ची को चाकलेट देने के बहाने कमरे में ले जाकर गलत हरकत की थी। बच्ची ने मां को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई। सोमवार दोपहर को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ विधायक मुकेश टंडन स्वामी विवेकानंद चौराहे पर धरने पर बैठ गए।