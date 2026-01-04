भोपाल के जेपी अस्पताल में मरीज को थमा दी फफूंद लगी दवा, सीनियर डॉक्टर नदारद, इंटर्न के भरोसे चल रही ओपीडी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के जेपी अस्पताल (जिला चिकित्सालय) में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। शुक्रवार शाम ओपीडी में इलाज कराने पहुंचे एक मरीज को अस्पताल की फार्मेसी से ऐसी दवा थमा दी गई, जिस पर फफूंद (फंगस) लगी हुई थी। हालांकि मरीज ने दवा खाने से पहले उसे देख लिया, अन्यथा उसकी जान पर बन आती।

फ्रैक्चर की आशंका के चलते ओपीडी में गया था मरीज पीड़ित मरीज सतीष सेन ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब पांच बजे पैर में फ्रैक्चर की आशंका के चलते वे जेपी अस्पताल की आर्थोपेडिक ओपीडी में पहुंचे थे। वहां कोई सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं था, जिसके चलते इंटर्न डॉक्टरों ने उनका परीक्षण किया और एक्स-रे के साथ दर्द की दवा लिख दी।