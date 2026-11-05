MP News:'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' पदयात्रा में बोले नड्डा- 'ईवीएम की चिंता छोड़ आत्मचिंतन करे कांग्रेस'

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बुधवार को भोपाल में कहा कि कांग्रेस के ‘अबोध बालक’ राहुल गांधी को ईवीएम की चिंता छोड़ आत्मचिंतन करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आईएनडीआईए गठबंधन सोची-समझी साजिश के तहत संवैधानिक संस्थाओं पर जनता का विश्वास कमजोर कर देश को अस्थिर करना चाहते हैं।

लोगों एसआईआर की सही जानकारी दें- नड्डा नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आईएनडीआईए गठबंधन घुसपैठियों को वोटबैंक बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से परेशानी हो रही है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से लोगों को चुनाव आयोग की प्रक्रिया और एसआईआर की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने का आह्वान किया।