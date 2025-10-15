मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 03:26:40 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 03:27:57 AM (IST)
    मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तैयारी, कमल नाथ ने नेताओं से कहा- संगठन मजबूत करें और चुनाव की तैयारी में जुटें

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया,भोपाल। लंबे समय बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ छिंदवाड़ा से होते हुए भोपाल पहुंचे। इस दौरान प्रदेशभर से कांग्रेस नेता उनसे मिलने पहुंचे। कमल नाथ ने प्रदेश में चल रही राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी ली और नेताओं से कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के साथ चुनाव की तैयारी में जुटें।

    कांग्रेस नेताओं से मुलाकात

    मंगलवार को भोपाल पहुंचने पर कमल नाथ से मिलने वालों में पूर्व मंत्री *सज्जन सिंह वर्मा, बाला बच्चन, तरुण भनोत, सुखदेव पांसे, हर्ष यादव, लखन घनघोरिया, विधायक मधु भगत और पूर्व विधायक संजय शर्मा* समेत कई नेता शामिल रहे।

    संगठन पर जोर

    कमल नाथ ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष *जीतू पटवारी* संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं, इसलिए सभी नेताओं को बराबरी से भागीदारी करनी चाहिए। उन्होंने पार्टी के‘वोट चोर गद्दी छोड़’ अभियान* का भी जिक्र किया और उसमें सभी को सक्रिय रूप से शामिल होने के निर्देश दिए।


    चुनावी तैयारी का संदेश

    कमल नाथ ने कहा कि आने वाले समय में *नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव* होंगे। इसके बाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले *परिसीमन और नए आरक्षण* की प्रक्रिया होगी। कांग्रेस को अभी से उसकी तैयारी शुरू करनी होगी। गौरतलब है कि विधानसभा के मानसून सत्र के बाद कमल नाथ दिल्ली चले गए थे। हाल ही में वे छिंदवाड़ा, बैतूल और पांढुर्णा गए थे, जहां *कोल्ड्रिफ कफ सीरप से 23 बच्चों की मौत* हुई थी। वे पीड़ित परिवारों से मिले थे।

