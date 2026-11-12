करीना कपूर के शाही पेंडेंट विवाद में हिंदू संगठन आया सामने, कहा- माफी मांगने की जरूरत नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर खान द्वारा दिवाली के मौके पर पहने गए भोपाल के शाही परिवार के पुश्तैनी पेंडेंट पर शुरू हुआ विवाद अब सियासी और सामाजिक मोड़ ले चुका है। कांग्रेस नेता अब्बास हफीज द्वारा करीना को कानूनी नोटिस भेजे जाने के बाद अब हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच अभिनेत्री के समर्थन में उतर आए हैं।

माफी मांगने की जरूरत नहीं, दिल के करीब पहना जाता है पेंडेंट हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि करीना को किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। पेंडेंट गले में दिल के करीब पहना जाता है, न कि किसी अपमानजनक स्थान पर। तिवारी ने कहा कि चूंकि करीना ने इसे दीवाली पर पहना, इसलिए कुछ लोगों को आपत्ति हो रही है। पूर्व भोपाल शाही परिवार की बहू होने के नाते उन्हें अपनी सास के परिवार की पैतृक विरासत और आभूषण पहनने का पूरा अधिकार है।