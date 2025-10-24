सवर्णों को आरक्षण दिलाने के लिए करणी सेना शुरू करेगी ‘ईडब्ल्यूएस क्रांति’, 26 अक्टूबर से उज्जैन में होगा आंदोलन का आगाज

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। अन्य आरक्षित वर्गों (ओबीसी) की तरह सवर्णों को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए करणी सेना (कालवी गुट) मध्य प्रदेश में ईडब्ल्यूएस क्रांति शुरू करेगा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह राघव ने भोपाल में पत्रकार वार्ता करके यह जानकारी दी। बताया कि इस क्रांति का उद्देश्य अन्य आरक्षित वर्गों की तरह सवर्णों को भी उनके कोटे का आरक्षण बिना शर्तों के और सरल तरीके से दिलाना है। इस आंदोलन की शुरुआत 26 अक्टूबर को उज्जैन से एक बड़े प्रदर्शन के रूप की जाएगी।

करणी सेना की क्या हैं मांगें उज्जैन के बाद अन्य हिस्सों में भी ऐसे आंदोलन होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी जाती है तो करणी सेना वर्ष 2018 की तरह ही 2028 के विधानसभा चुनाव में नोटा अभियान चला सकती है। राघव ने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10 प्रतिशत से बढाकर 20 प्रतिशत किया जाए।