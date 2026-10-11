जयकारों के बीच करुणाधाम में मां 'बड़ी अम्मा' का आगमन; 21 फीट ऊंची पंचमुखी महाकाली माता के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शारदीय नवरात्रि 2026 के प्रथम दिन (11 अक्टूबर) के पावण अवसर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित नेहरू नगर के प्रसिद्ध करुणाधाम आश्रम में भक्ति, आस्था और दिव्य ऊर्जा का अनुपम संगम देखने को मिला। शनिवार देर रात जयकारों की गूंज, ढोल-धमाकों की ताल और प्रसिद्ध बारेलाल बैंड की सुमधुर धुनों के बीच 21 फीट ऊंची विशाल 'पंचमुखी महाकाली' (मां बड़ी अम्मा) का भव्य आगमन और स्वागत हुआ।

मध्य प्रदेश में पहली बार प्रतिष्ठित हुई पंचमुखी महाकाली के इस रौद्र रूप सुंदरी स्वरूप के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। प्लैटिनम प्लाजा से आश्रम तक पुष्पवर्षा और महाआरती भव्य स्वागत और पूजन: शनिवार शाम को प्लैटिनम प्लाजा चौराहे पर करुणाधाम के पीठाधीश्वर सुदेश शांडिल्य महाराज की गरिमामयी उपस्थिति में मां बड़ी अम्मा का शास्त्रीय विधि-विधान से पूजन और 108 दीपों से स्वागत आरती की गई।

शोभायात्रा का मार्ग: प्लैटिनम प्लाजा से प्रारंभ होकर यह शोभायात्रा माता मंदिर चौराहा और मैनिट (MANIT) चौराहा होते हुए देर रात नेहरू नगर स्थित करुणाधाम आश्रम पहुंची। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर मां का अभिनंदन किया। 'नौ रातें, नौ रंग और नौ दिव्य रूप' का भव्य उत्सव करुणाधाम आश्रम की युवा समिति के अध्यक्ष शाश्वत शांडिल्य के अनुसार, इस वर्ष का शारदीय नवरात्रि महोत्सव 'नौ रातें, नौ रंग और नौ दिव्य रूप' की थीम पर मनाया जा रहा है। नवरात्रि के पूरे नौ दिनों तक मां बड़ी अम्मा का प्रतिदिन अलग-अलग रंगों के परिधानों व दिव्य सामग्री से विशेष श्रृंगार किया जाएगा तथा महाआरती का आयोजन होगा।