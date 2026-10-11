भोपाल के कटारा हिल्स में बनेगी 30 करोड़ की सिक्सलेन सड़क, अमलतास से बायपास तक स्ट्रीट लाइट से चमकेगा मार्ग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कटारा हिल्स क्षेत्र में अमलतास चौराहे से भोपाल बायपास तक करीब पांच किलोमीटर लंबी सड़क को सिक्सलेन बनाया जाएगा। 30 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस सड़क पर स्ट्रीट लाइटें भी लगाई जाएंगी। यह मार्ग आगे रापड़िया होते हुए औद्योगिक केंद्र बगरोदा और सीआरपीएफ परिसर से भी जुड़ेगा। इससे औद्योगिक क्षेत्र की ओर आने-जाने वाले वाहनों को भी सुविधा मिल सकती है।

बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश

रविवार को हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ कटारा क्षेत्र का निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने सड़क निर्माण से पहले बिजली के खंभों की शिफ्टिंग, पेयजल पाइपलाइन और सीवेज नेटवर्क के काम तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए, ताकि बाद में सड़क खोदने की जरूरत न पड़े। इसके साथ ही पेबलवे और फ्लावर सिटी सहित आसपास की कालोनियों को कटारा और नर्मदापुरम रोड से सीधे जोड़ने के लिए सड़क निर्माण की योजना पर भी काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।