Khelo India Youth Games 10 जनवरी से, पहली बार पारंपरिक पिट्टू-रस्साकशी खेल और क्रिकेट शामिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: खेलो एमपी यूथ गेम्स नए साल में 10 से जनवरी से खेले जाएंगे। इन खेलों में पहली बार पारंपरिक खेल पिट्टु-रस्साकशी और क्रिकेट को शामिल किया गया है। खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने रविवार को आयोजन की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि देश में पहली बार खेल विभाग के साथ सभी मान्यता प्राप्त खेल संघ मिलकर समन्वित रूप से प्रतियोगिताओं का संचालन करेंगे। इन खेलों का आयोजन 10 से 31 जनवरी तक किया जाएगा। सारंग ने इस आयोजन को मध्यप्रदेश का ओलिम्पिक करार दिया और कहा कि इस बार क्रिकेट, पिट्टू और रस्साकशी सहित कुल 27 खेलों के लिए खेल विभाग और संघ मिलकर टीम चयन करेंगे।
इन खेलों में करीब एक लाख खिलाड़ी प्रतिभागिता करेंगे। इस प्रतियोगिता का आयोजन भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, शिवपुरी, ग्वालियर, सागर एवं नर्मदापुरम में होगा। खेल मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत करेंगे, जबकि समापन समारोह भोपाल में होगा।
इस प्रतियोगिता की चयन प्रक्रिया ब्लॉक स्तर से प्रारंभ होगी, जिसमें ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं 10 से 15 जनवरी, जिला स्तरीय 16 से 20 जनवरी, संभाग स्तरीय 21 से 25 जनवरी एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं 28 से 31 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी। इसमें भाग लेने वाले प्रतिभाशाली खिलाडिय़ों को भविष्य में राज्य टीम के चयन में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।