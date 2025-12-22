Khelo India Youth Games 10 जनवरी से, पहली बार पारंपरिक पिट्टू-रस्साकशी खेल और क्रिकेट शामिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: खेलो एमपी यूथ गेम्स नए साल में 10 से जनवरी से खेले जाएंगे। इन खेलों में पहली बार पारंपरिक खेल पिट्टु-रस्साकशी और क्रिकेट को शामिल किया गया है। खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने रविवार को आयोजन की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि देश में पहली बार खेल विभाग के साथ सभी मान्यता प्राप्त खेल संघ मिलकर समन्वित रूप से प्रतियोगिताओं का संचालन करेंगे। इन खेलों का आयोजन 10 से 31 जनवरी तक किया जाएगा। सारंग ने इस आयोजन को मध्यप्रदेश का ओलिम्पिक करार दिया और कहा कि इस बार क्रिकेट, पिट्टू और रस्साकशी सहित कुल 27 खेलों के लिए खेल विभाग और संघ मिलकर टीम चयन करेंगे।