अचानक से अधिक खर्च करने पर पकड़ा गया चोर, पूछताछ में 48 लाख की चोरी का पर्दाफाश

नवदुनिया प्रतिनिधि, जावर (सिहोर): जिले के थाना जावर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कजलास में हुई बड़ी चोरी की वारदात का जावर पुलिस ने सफलतापूर्वक पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने करीब 48 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण एवं नगद राशि चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का अधिकांश माल बरामद कर लिया है।

थाना जावर पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 दिसंबर को फरियादी अतुल जैन निवासी ग्राम कजलास ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वे 2 दिसंबर को पारिवारिक शादी में ग्वालियर गए थे। वापस लौटने पर उन्होंने देखा कि घर का सामान बिखरा पड़ा है और अज्ञात चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर 30 तोला सोना, लगभग 3 किलो चांदी एवं 2 लाख रुपये नगद चोरी कर लिए हैं। मामले में थाना जावर में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

सीसीटीवी और मुखबिर तंत्र बना खुलासे का आधार एसपी दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत एवं एसडीओपी आष्टा आकाश अमलकर के मार्गदर्शन में थाना जावर की विशेष टीम गठित की गई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, साइबर साक्ष्य और स्थानीय मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। इसी दौरान जानकारी मिली कि ग्राम कजलास का मजदूर शादाब शाह घटना के बाद अचानक अधिक खर्च कर रहा है और नया मोबाइल व अन्य कीमती सामान खरीद रहा है, जबकि पहले उसकी आर्थिक स्थिति सामान्य थी। संदेह के आधार पर शादाब शाह को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उसने अपने मामा के बेटे सलमान उर्फ सुल्तान के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया।