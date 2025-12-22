मेरी खबरें
    अचानक से अधिक खर्च करने पर पकड़ा गया चोर, पूछताछ में 48 लाख की चोरी का पर्दाफाश

    सीहोर जिले के जावर थाना पुलिस ने इलाके में हुई 48 लाख की चोरी का पर्दाफाश किया है। चोरों ने अचानक बहुत अधिक रुपये खर्च करना शुरू कर दिया, जिससे वे पुल ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 03:05:08 AM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 03:11:50 AM (IST)
    अचानक से अधिक खर्च करने पर पकड़ा गया चोर, पूछताछ में 48 लाख की चोरी का पर्दाफाश
    पुलिस की गिरफ्त में चोरी के आरोप

    HighLights

    1. ग्राम कजलास में 48 लाख की चोरी करने वाले दो गिरफ्तार
    2. मजदूर घटना के बाद अचानक अधिक खर्च करने लगा था
    3. जिस घर मे चोरी की, उसका निर्माण उसी ने चोर ने किया था

    नवदुनिया प्रतिनिधि, जावर (सिहोर): जिले के थाना जावर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कजलास में हुई बड़ी चोरी की वारदात का जावर पुलिस ने सफलतापूर्वक पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने करीब 48 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण एवं नगद राशि चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का अधिकांश माल बरामद कर लिया है।

    थाना जावर पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 दिसंबर को फरियादी अतुल जैन निवासी ग्राम कजलास ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वे 2 दिसंबर को पारिवारिक शादी में ग्वालियर गए थे। वापस लौटने पर उन्होंने देखा कि घर का सामान बिखरा पड़ा है और अज्ञात चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर 30 तोला सोना, लगभग 3 किलो चांदी एवं 2 लाख रुपये नगद चोरी कर लिए हैं। मामले में थाना जावर में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।


    naidunia_image

    सीसीटीवी और मुखबिर तंत्र बना खुलासे का आधार

    एसपी दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत एवं एसडीओपी आष्टा आकाश अमलकर के मार्गदर्शन में थाना जावर की विशेष टीम गठित की गई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, साइबर साक्ष्य और स्थानीय मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया।

    इसी दौरान जानकारी मिली कि ग्राम कजलास का मजदूर शादाब शाह घटना के बाद अचानक अधिक खर्च कर रहा है और नया मोबाइल व अन्य कीमती सामान खरीद रहा है, जबकि पहले उसकी आर्थिक स्थिति सामान्य थी। संदेह के आधार पर शादाब शाह को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उसने अपने मामा के बेटे सलमान उर्फ सुल्तान के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया।

    ऐसे दिया वारदात को अंजाम

    पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शादाब मिस्त्री का कार्य करता था और फरियादी के घर का निर्माण उसी ने किया था। फरियादी के बाहर जाने की जानकारी का फायदा उठाकर दोनों आरोपियों ने 03-04 दिसंबर की रात घर की नीची दीवार से चढ़कर छत पर लगे टीन शेड को हटाया और अंदर प्रवेश कर लोहे की अलमारी का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

    आरोपियों को गिरफ्तार कर नकदी सहित गहने किया बरामद

    पुलिस ने शादाब शाह और सलमान को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 30 तोला (300 ग्राम) सोना, लगभग 2.9 किलोग्राम चांदी, 1 लाख 24 हजार नकद बरामद किया है, जिसकी कुल अनुमानित कीमत करीब 48 लाख रुपये बताई गई है। इस कार्रवाई में एसडीओपी आष्टा श्री आकाश अमलकर, निरीक्षक नीता देअरवाल, उपनिरीक्षक अजय जोझा, सुशील साल्वे एवं शैलेन्द्र शामिल थे।

