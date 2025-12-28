कुबेरेश्वर धाम का 'चमत्कार'... 15 लाख की जमीन अब ₹10 करोड़ में, 6 साल में खुल गए 500 से ज्यादा होटल

अनुज मैना, नईदुनिया, भोपाल। सीहोर जिले में स्थित कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम पर प्रतिदिन देश के कोने-कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। करीब 11 साल पहले जब इस धाम की नींव रखी गई थी, तब यहाँ जमीन के दाम लगभग 10 लाख रुपये प्रति एकड़ थे। कोरोना काल में शिवमहापुराण कथा के जरिए देशभर के लाखों श्रद्धालु पंडित प्रदीप मिश्रा से जुड़ गए और कुबेरेश्वर धाम की प्रसिद्धि चरम पर पहुंच गई। आज स्थिति यह है कि यहां होटल, रेस्टोरेंट और दुकान खोलने के लिए जमीनों के दामों में अप्रत्याशित उछाल आया है।

जमीन के दाम हुए आसमान के पार वर्तमान में कुबेरेश्वर धाम के आसपास प्राइम लोकेशन की जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं। यहाँ अब 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ में भी जमीन बमुश्किल मिल रही है, जबकि महज दो साल पहले तक यहाँ जमीन की कीमत 15 लाख रुपये प्रति एकड़ के आसपास थी। प्रॉपर्टी डीलर संतोष राजपूत के अनुसार, कुबेरेश्वर धाम के चर्चित होने से प्राइम लोकेशन की जमीनें अब करोड़ों में बिक रही हैं। धाम से थोड़ी दूरी पर स्थित जमीनों के दाम भी अब चार से पांच करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच गए हैं।