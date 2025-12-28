पति को चाहिए रील जैसी पत्नी... कहीं लंबे बाल तो कहीं नैन-नक्श पर ताने, भोपाल में टूटने की कगार पर दो परिवार

अंजली राय, नईदुनिया, भोपाल। सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली रील आम जनजीवन और पारिवारिक रिश्तों पर गहरा प्रभाव डाल रही हैं। हाल ही में भोपाल के कुटुंब न्यायालय में दो ऐसे मामले सामने आए, जिनमें रील की वजह से हंसते-खेलते परिवार बिखरने की स्थिति में आ गए। रील में दिखाई जाने वाली भ्रामक खूबियों को अपनी पत्नियों में तलाशना पतियों पर भारी पड़ रहा है, जिससे नौबत विवाह विच्छेद (तलाक) तक पहुंच गई है। फिलहाल, न्यायालय की काउंसलर दंपतियों को समझाकर इन रिश्तों को बचाने का प्रयास कर रही हैं।

केस 1: 'लंबे बाल' और अंधविश्वास का टकराव एक व्यवसायी पति ने सोशल मीडिया रील से प्रभावित होकर अपनी पत्नी पर बाल लंबे करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। रील में दावा किया गया था कि लंबे बाल वाली पत्नी 'भाग्यशाली' होती है। इस धारणा से पति इतना ग्रसित हुआ कि उसने ऑनलाइन हेयर एक्सपर्ट से दवाइयाँ मंगवा लीं और पत्नी को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया।

पत्नी का पक्ष: पत्नी का कहना है कि पति रील देखकर उसे बदलने का प्रयास कर रहा है और बालों पर प्रतिमाह हजारों रुपये खर्च करने को तैयार है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी पूरी दिनचर्या बदलनी पड़ रही है। पति का तर्क: पति का कहना है कि लंबे बाल सुंदरता बढ़ाते हैं और चूंकि उसके व्यवसाय में घाटा हो रहा था, इसलिए उसे लगा कि पत्नी के बाल लंबे होने से भाग्य बदल जाएगा। फिलहाल पत्नी मायके में है और मामला काउंसलिंग के अधीन है।