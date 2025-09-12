मेरी खबरें
    Ladli Behna Yojana: 1.26 करोड़ लाडली बहनों के खातों में 1541 करोड़, सीएम मोहन यादव आज देंगे ये सौगात

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में झाबुआ जिले के पेटलावद से लाड़ली बहना योजनान्तर्गत प्रदेश की 1.26 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के खाते में 28वीं किश्त के 1541 करोड़ से अधिक राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण करेंगे।

    Fri, 12 Sep 2025
    Fri, 12 Sep 2025
    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में झाबुआ जिले के पेटलावद से लाड़ली बहना योजनान्तर्गत प्रदेश की 1.26 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के खाते में 28वीं किश्त के 1541 करोड़ से अधिक राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण करेंगे।

    320 करोड़ से अधिक राशि का सिंगल क्लिक

    साथ ही मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत प्रदेश के 53.48 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों के खातों में 320.89 करोड़ से अधिक राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण करेंगे। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के एलपीजी कनेक्शनधारी उपभोक्ता एवं गैर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना श्रेणी में ये लाभ मिलेगा।

    गैस रिफिल की 48 करोड़ से अधिक की राशि

    मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाड़ली बहनों एवं विशेष पिछड़ी जनजाति की आर्थिक योजनान्तर्गत पंजीकृत 31 लाख से अधिक बहनों के खातों में 450 रुपये गैस रिफिल की 48 करोड़ से अधिक की राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण भी करेंगे।

