Ladli Behna Yojana: 1.26 करोड़ लाडली बहनों के खातों में 1541 करोड़, सीएम मोहन यादव आज देंगे ये सौगात

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में झाबुआ जिले के पेटलावद से लाड़ली बहना योजनान्तर्गत प्रदेश की 1.26 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के खाते में 28वीं किश्त के 1541 करोड़ से अधिक राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण करेंगे।

320 करोड़ से अधिक राशि का सिंगल क्लिक साथ ही मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत प्रदेश के 53.48 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों के खातों में 320.89 करोड़ से अधिक राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण करेंगे। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के एलपीजी कनेक्शनधारी उपभोक्ता एवं गैर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना श्रेणी में ये लाभ मिलेगा।