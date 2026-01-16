मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 05:18:12 AM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 05:39:40 AM (IST)
    Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहनों के खातों में आज आएंगे 1500 रुपये, CM मोहन यादव जारी करेंगे 32वीं किस्त, ऐसे करें चेक
    CM मोहन यादव नर्मदापुरम के बाबई में लाड़ली बहना योजना की 32वीं किस्त जारी करेंगे। File Photo

    HighLights

    1. बाबई, नर्मदापुरम से 32वीं किस्त का हस्तांतरण
    2. 1.26 करोड़ महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपये
    3. दोपहर 2 बजे होगा राज्यस्तरीय कार्यक्रम

    नईदुनिया, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) के अंतर्गत 32वीं किस्त का राज्यस्तरीय हस्तांतरण कार्यक्रम आज दोपहर 2 बजे नर्मदापुरम जिले के बाबई में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की लगभग 1.26 करोड़ पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,500 रुपये प्रति लाभार्थी की राशि सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी।

    naidunia_image

    मुख्यमंत्री ने एक्स पोस्ट के जरिए दी जानकारी

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि नारी सशक्तिकरण प्रदेश सरकार का प्रमुख संकल्प है। उन्होंने बताया कि लाड़ली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बाबई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अपनी ‘लाड़ली बहनों’ से संवाद भी करेंगे।


    दिसंबर 2025 में जारी हुई थी 31वीं किस्त

    इससे पहले दिसंबर 2025 में लाड़ली बहना योजना की 31वीं किस्त का हस्तांतरण छतरपुर से किया गया था। उस दौरान कुल 1,857 करोड़ रुपये की राशि लाभार्थी महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की गई थी। सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही है।

    लाड़ली बहना योजना का उद्देश्य

    लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी जनकल्याणकारी योजना है। इसका उद्देश्य 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। योजना के तहत पात्र महिलाओं की वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। वर्तमान में प्रत्येक लाभार्थी महिला को 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं।

    योजना की शुरुआत और राशि में बढ़ोतरी

    लाड़ली बहना योजना की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 मार्च 2023 को नर्मदा जयंती के अवसर पर की थी। योजना की आधिकारिक शुरुआत 10 जून 2023 को जबलपुर से हुई थी। प्रारंभ में लाभार्थियों को 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे। सितंबर 2023 में यह राशि बढ़ाकर 1,250 रुपये की गई और जुलाई 2025 में इसे 1,500 रुपये कर दिया गया।

    राशि ट्रांसफर होने के बाद ऐसे करें जांच

    राशि ट्रांसफर होने के बाद लाभार्थी निम्न तरीकों से चेक कर सकती हैं:

    • ऑनलाइन पोर्टल: आधिकारिक वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर लॉगिन कर लाभार्थी स्थिति देखें। आधार नंबर या समग्र आईडी दर्ज करें।

    • बैंक SMS: अधिकांश बैंक ट्रांसफर पर एसएमएस भेजते हैं। बैलेंस चेक के लिए *99# डायल करें या बैंक ऐप यूज करें।

    • ATM या बैंक विजिट: एटीएम से बैलेंस चेक करें या पासबुक अपडेट करवाएं।

    • हेल्पलाइन: टोल-फ्री नंबर 181 पर संपर्क करें।

