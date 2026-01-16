Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहनों के खातों में आज आएंगे 1500 रुपये, CM मोहन यादव जारी करेंगे 32वीं किस्त, ऐसे करें चेक

नईदुनिया, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) के अंतर्गत 32वीं किस्त का राज्यस्तरीय हस्तांतरण कार्यक्रम आज दोपहर 2 बजे नर्मदापुरम जिले के बाबई में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की लगभग 1.26 करोड़ पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,500 रुपये प्रति लाभार्थी की राशि सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि नारी सशक्तिकरण प्रदेश सरकार का प्रमुख संकल्प है। उन्होंने बताया कि लाड़ली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बाबई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अपनी ‘लाड़ली बहनों’ से संवाद भी करेंगे।
इससे पहले दिसंबर 2025 में लाड़ली बहना योजना की 31वीं किस्त का हस्तांतरण छतरपुर से किया गया था। उस दौरान कुल 1,857 करोड़ रुपये की राशि लाभार्थी महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की गई थी। सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही है।
लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी जनकल्याणकारी योजना है। इसका उद्देश्य 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। योजना के तहत पात्र महिलाओं की वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। वर्तमान में प्रत्येक लाभार्थी महिला को 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं।
लाड़ली बहना योजना की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 मार्च 2023 को नर्मदा जयंती के अवसर पर की थी। योजना की आधिकारिक शुरुआत 10 जून 2023 को जबलपुर से हुई थी। प्रारंभ में लाभार्थियों को 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे। सितंबर 2023 में यह राशि बढ़ाकर 1,250 रुपये की गई और जुलाई 2025 में इसे 1,500 रुपये कर दिया गया।
