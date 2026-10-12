MP में 1.25 करोड़ लाडली बहनों को 1500 रुपये का इंतजार, Ladli Behna Yojana की 41वीं किस्त कब आएगी? जानें लेटेस्ट अपडेट

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं को नवरात्रि में लाडली बहना योजना (Ladli Behna Yojana 41st Kist Update) के 1500 रुपये का शगुन मिलने का इंतजार है। लेकिन आज 12 अक्टूबर होने के बाद भी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 41वीं किस्त को लेकर सरकार की ओर से ऐलान नहीं किया गया है। आमतौर पर हर महीने 10 से 13 तारीख के बीच लाडली बहना योजना की मासिक किस्त जारी हो जाती है।

दिल्ली दौरे के कारण कार्यक्रम में हो सकती है देरी इस बार प्रदेश की महिलाओं को थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 अक्टूबर को दिल्ली दौरे पर होंगे। ऐसे में लाडली बहना योजना (LBY 41st Installment) के कार्यक्रम में देरी हो सकती है। अभी तक सरकार ने कोई औपचारिक घोषणा भी नहीं की है। माना जा रहा है कि 15 अक्टूबर तक महिलाओं के खाते में पैसा आ सकता है।