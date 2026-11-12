आ गई तारीख! 13 नवंबर को लाड़ली बहनों के खातों में आएंगे 1,831 करोड़, पिछोर को 221 करोड़ का तोहफा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश की एक करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 लाड़ली बहनों के खातों में शुक्रवार को 1,831 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लाड़ली बहना योजना की राशि का अंतरण शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से करेंगे। इस दौरान शिवपुरी जिले में 221 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन भी होगा।