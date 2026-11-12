भोपाल मेट्रो का सफर हुआ स्मार्ट... एक ही कार्ड से इंदौर-दिल्ली-मुंबई समेत 7 शहरों में कर सकेंगे सफर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में मेट्रो यात्रियों को बार-बार टिकट की कतार में लगने से निजात दिलाने के लिए गुरुवार से नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) सेवा की शुरुआत की गई। एटीएम कार्ड की तरह काम करने वाले इस स्मार्ट कार्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भोपाल के यात्री इसका उपयोग इंदौर, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, जयपुर और मुंबई की मेट्रो यात्रा में भी कर सकेंगे।

फिलहाल सुभाष नगर से एम्स तक लगभग सात किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो का संचालन हो रहा है, जिसमें रोजाना 100 से 150 यात्री सफर कर रहे हैं। यात्रियों की सीमित संख्या के कारण सेवा के पहले दिन कार्ड खरीदने वालों की भीड़ कम ही नजर आई।

कार्ड से सफर करने पर किराए में मिलेगी 25 प्रतिशत की विशेष छूट

मेट्रो प्रबंधन के अनुसार यह कार्ड शहर के छह स्टेशनों पर उपलब्ध है। इसे महज 50 रुपये के नॉन-रिफंडेबल शुल्क पर खरीदा जा सकता है। कार्ड को रिचार्ज कर यात्री सीधे स्टेशन पर प्रवेश और निकास कर सकेंगे। इस कार्ड से यात्रा करने पर यात्रियों को किराए में 25 प्रतिशत की विशेष छूट भी मिलेगी। इसके अलावा कॉर्पोरेशन ने 11 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक विभिन्न टिकट श्रेणियों में किराए में छूट की व्यवस्था पहले से लागू कर रखी है।

'बाय योर टिकट' विकल्प चुनकर यात्री खुद निकाल सकेंगे QR टिकट

यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए मेट्रो स्टेशनों पर टिकट वेंडिंग मशीन (टीवीएम) भी शुरू कर दी गई हैं। अब यात्री बिना किसी की मदद के मशीन की स्क्रीन पर 'बाय योर टिकट' विकल्प चुनकर और अपने गंतव्य स्टेशन का चयन कर महज 30 सेकंड में खुद क्यूआर टिकट प्राप्त कर सकेंगे। इससे स्टेशनों पर समय की बचत होगी और सफर अधिक सुगम बनेगा।