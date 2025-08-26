मेरी खबरें
    By Madanmohan malviya
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 09:40:00 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 09:40:39 PM (IST)
    MP में भू-अभिलेख का पोर्टल ठप, नहीं खुल रहे गांवाें के नक्शे, हो रही परेशानी
    MP में भू-अभिलेख का पोर्टल ठप

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जिले के लोकसेवा केंद्र में खसरों को लेकर आवेदक पिछले एक महीने से परेशान हो रहे हैं। वह हर दिन चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनको खसरे नहीं मिल पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि भू अभिलेख पोर्टल में किसी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ है। जिससे यहां आवेदन करने वाले किसानों और भूखंड मालिकों को दस्तावेजों की जानकारी समय पर नहीं मिल पा रही है। इसके बाद भी प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।

    पोर्टल ने काम करना शुरू नहीं किया

    शहर में कुल चार लोकसेवा केंद्र स्थित हैं जो कि बैरसिया, टीटीनगर, कोलार और कलेक्ट्रेट के पास हैं। इनमें भूमि संबंधी दस्तावेजों के लिए किसान व आमजन आवेदन करते हैं, जिसके तहत उन्हें 25 दिन से एक महीने के अंदर दस्तावेज उपलब्ध करवाना होता है। पिछले एक महीने से अधिक समय से भू-अभिलेख पोर्टल ठप पड़ा हुआ है, जिसमें कोई सुधार नहीं कराये जाने से खसरों की प्रति ही आवेदकों को नहीं मिल पा रही है। जिसको लेकर कलेक्ट्रेट के पास स्थित लोकसेवा केंद्र के प्रबंध मुकुल यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत दर्ज करवाई है लेकिन पोर्टल ने काम करना शुरू नहीं किया है।

    नहीं खुल रहे इन तहसीलों के खसरे

    शहर में कुल तीन तहसील हुजूर, कोलार और बैरसिया हैं, जबकि शहर, संत हिरदाराम नगर, टीटीनगर, गोविंदपुरा और एमपीनगर वृत्त हैं। इनसे रजिस्टर्ड दस्तावेज प्राप्त करने के लिए लोकसेवा केंद्रों में आवेदन करना पड़ता है। इसके बाद विधिवत तय समय में दस्तावेज मिल जाते है लेकिन पोर्टल यदि ठप हो जाए तो इनका मिलना भी मुश्किल हो जाता है। पिछले एक महीने से हुजूर तहसील के गांव पिपलि या बाज खां, जगदीशपुर, बरखेड़ा नाथू, संत हिरदाराम नगर के निशातपुरा, पलासी, बड़बाई और शहर वृत्त के भोपाल के खसरे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। खसरे नहीं मिलने के कारण जमीनों का सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण सहित अन्य सभी काम अटक गए हैं।

