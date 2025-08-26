MP में भू-अभिलेख का पोर्टल ठप, नहीं खुल रहे गांवाें के नक्शे, हो रही परेशानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जिले के लोकसेवा केंद्र में खसरों को लेकर आवेदक पिछले एक महीने से परेशान हो रहे हैं। वह हर दिन चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनको खसरे नहीं मिल पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि भू अभिलेख पोर्टल में किसी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ है। जिससे यहां आवेदन करने वाले किसानों और भूखंड मालिकों को दस्तावेजों की जानकारी समय पर नहीं मिल पा रही है। इसके बाद भी प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।

पोर्टल ने काम करना शुरू नहीं किया शहर में कुल चार लोकसेवा केंद्र स्थित हैं जो कि बैरसिया, टीटीनगर, कोलार और कलेक्ट्रेट के पास हैं। इनमें भूमि संबंधी दस्तावेजों के लिए किसान व आमजन आवेदन करते हैं, जिसके तहत उन्हें 25 दिन से एक महीने के अंदर दस्तावेज उपलब्ध करवाना होता है। पिछले एक महीने से अधिक समय से भू-अभिलेख पोर्टल ठप पड़ा हुआ है, जिसमें कोई सुधार नहीं कराये जाने से खसरों की प्रति ही आवेदकों को नहीं मिल पा रही है। जिसको लेकर कलेक्ट्रेट के पास स्थित लोकसेवा केंद्र के प्रबंध मुकुल यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत दर्ज करवाई है लेकिन पोर्टल ने काम करना शुरू नहीं किया है।