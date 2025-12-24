मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आखिरी मौका, इस दिन तक दर्ज करा सकते हैं नाम, जानें फॉर्म भरने का सही तरीका

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मतदाता सूची के शुद्धीकरण के लिए चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दूसरे चरण में प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद नाम जोड़ने और हटाने के लिए दावा-आपत्ति का क्रम प्रारंभ हो गया है। मतदाता बूथ पर जाकर या फिर घर बैठे आनलाइन अपना नाम सूची में देख सकते हैं। मतदाता प्रारूप सूची देखें और नाम न हो तो फार्म छह भरकर नाम जुड़वाने की प्रक्रिया करें। नाम जुड़वाने, हटवाने, संशोधन आदि के लिए भी आवेदन किए जा सकते हैं। 22 जनवरी तक सोमवार से शुक्रवार के बीच बूथ पर सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक बूथ लेवल आफिसर बैठेंगे। आवेदन उन्हें या फिर ऑनलाइन भी किया जा सकता है। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट को यह अधिकार है कि वे एक दिन में 50 फार्म एकत्र कर जमा कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन और पोर्टल की जानकारी ऑनलाइन फार्म भरने के लिए वोटर हेल्पलाइन एप या चुनाव आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in या राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के पोर्टल https://ceoelection.mp.gov.in/ का उपयोग किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि एसआइआर की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 42,953 और नाम हटाने के लिए 24,709 आवेदन मिले थे। चूंकि, 25 अक्टूबर, 2025 की स्थिति में नाम जोड़ना-हटाना बंद कर दिया गया था इसलिए इन पर निर्णय दावा-आपत्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिया जाएगा।