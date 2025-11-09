'SIR के लिए जाएं BLO तो पूछ लें- कुत्ता बंधा है क्या', अधिवक्ता के घर कुत्ते ने काटा तो अधिकारियों ने की अपील

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल में दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में एक मतदाता घर गणना पत्रक देने गए बीएलओ पर कुत्ते ने हमला कर दिया। इस दौरान कुत्ते ने उनके पैर में काट लिया, इससे वह घायल होने के साथ ही भयभीत हो गए। इस घटना के बाद से अधिकारियों ने बीएलओ से कहा है कि कुत्ते बंधा है या नहीं, इसकी जानकारी मतदाता से पहले पुख्ता कर लें, तभी घरों में जाएं।
दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 63 के बीएलओ कैलाश केदार गुरुवार को गणना पत्रक वितरित करने का काम कर रहे थे। वह कोटरा सुल्तानाबाद वैशाली नगर स्थित मकान नंबर पांच अधिवक्ता के घर पहुंचे थे। यहां उन्होंने मतदाता से पूछा कि उनके घर कुत्ते तो नहीं है, ऐसे में मना कर दिया गया। इससे वह गणना पत्रक लेकर घर के अंदर पहुंचे ही थे कि वहां पहले से मौजूद कुत्ते ने बीएलओ पर हमला कर दिया। कुत्ते ने उनके पैर में काट लिया, उन्होंने बमुश्किल अपनी जान बचाई और बाहर आ गए।
इसके बाद रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहित अन्य साथियों को सूचना दी। इससे उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं टीटीनगर एसडीएम डॉ. अर्चना शर्मा ने बताया कि बीएलओ जब भी किसी मतदाता के घर गणना पत्रक देने जाएं तो पहले पूछ लें कि उनके घर कुत्ता बंधा है या नहीं। साथ ही मतदाता भी बीएलओ का सहयोग करने की अपील की है, जिससे एसआइआर का काम समय पर पूरा हो सके।
इसे भी पढ़ें... Constable बनकर लड़कियों से बात करने वाला ठग गिरफ्तार, पुलिस में भर्ती का देता था झांसा