मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

कांग्रेस की राष्ट्रीय टीम में एमपी के नेताओं की बढ़ेगी साख; सचिन यादव, प्रवीण पाठक, हरपाल ठाकुर को मिल सकता है मौका

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) में मध्य प्रदेश से कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। पार्टी ने संगठन में काम करने के इच्छुक युवा नेताओं की जानकारी मां...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Sat, 26 Sep 2026 08:47:16 PM (IST)Updated Date: Sat, 26 Sep 2026 08:47:16 PM (IST)
कांग्रेस की राष्ट्रीय टीम में एमपी के नेताओं की बढ़ेगी साख; सचिन यादव, प्रवीण पाठक, हरपाल ठाकुर को मिल सकता है मौका
संगठन सृजन अभियान से राष्ट्रीय राजनीति में एमपी का प्रभाव। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. संगठन सृजन अभियान से राष्ट्रीय राजनीति में एमपी का प्रभाव
  2. अरुण यादव-सचिन यादव को अलग-अलग राज्यों का प्रभार
  3. जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के बाद अब युवाओं को मौका

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) में मध्य प्रदेश से कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। पार्टी ने संगठन में काम करने के इच्छुक युवा नेताओं की जानकारी मांगी है। सचिन यादव, प्रवीण पाठक, हरपाल सिंह ठाकुर सहित कुछ नेताओं के साक्षात्कार भी हो चुके हैं।

पार्टी प्रदेश में पीढ़ी परिवर्तन कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को बनाने के बाद आदिवासी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया को बनाया गया।

मध्य प्रदेश के नेताओं की एआईसीसी और राज्यों में भूमिका

पूर्व विधायक कुणाल चौधरी, हिना कांवरे, भूपेंद्र मरावी, सत्यनारायण पटेल राष्ट्रीय सचिव हैं। इनमें कुणाल चौधरी को उत्तर प्रदेश तो हिना कांवरे को पंजाब में लगाया गया है। अभय दुबे राष्ट्रीय प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ओबीसी विकास परिषद के सदस्य हैं तो कमलेश्वर पटेल केंद्रीय कार्यसमिति और ओंकार सिंह मरकाम चुनाव समिति के सदस्य हैं।


यह भी पढ़ें- मंत्री विजय शाह को राहत देने के बाद एमपी सरकार सतर्क, आदेश की लीगल स्क्रूटनी कर सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने की तैयारी

राष्ट्रीय स्तर पर मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन तेलंगाना की प्रभारी थीं, हाल ही में उन्होंने लंदन में पढ़ाई के लिए सभी पद छोड़ दिए। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अरुण यादव और सचिन यादव को संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत अलग-अलग राज्यों में भेजा जा रहा है। इनमें से किसी एक को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है।