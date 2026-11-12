स्वच्छता सर्वेक्षण: देश में नंबर-2 रह चुका भोपाल स्वच्छता सम्मान की लिस्ट से ही बाहर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 21वीं रैंक से देश में दूसरे पायदान तक पहुंचा भोपाल अब राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मान की सूची से ही बाहर हो गया। यह गिरावट अचानक नहीं आई, बल्कि नगर निगम के उन दावों की हकीकत है, जिनमें हर साल सफाई व्यवस्था सुधारने और शहर को स्वच्छ बनाने का दम भरा जाता रहा। एक दशक में रैंकिंग कई बार बदली, लेकिन निगम कचरे के स्थायी निपटान का इंतजाम नहीं कर पाया।

कचरे के पहाड़ बने रोड़ा भानपुर खंती को खत्म कररने के बाद नगर निगम ने आदमपुर छावनी स्थित खंती में कचरा डालना शुरू किया तो दावा किया गया था कि यहां अब कचरे का पहाड़ नहीं बनने दिया जाएगा, लेकिन करीब आठ साल में ही यहां करीब साढ़े सात लाख टन कचरे का पहाड़ बन गया था। जिसके निपटारे के लिए अब नगर निगम ने 55 करोड़ रुपये की लागत से एक निजी कंपनी को काम दिया है, लेकिन कचरे की निपटान की प्रक्रिया बेहद धीमी गति से चल रही है।