भोपाल में गौवंश के पैर और सिर मिला, हिंदूवादी संगठन ने निकाली अर्थी, थाने का घेराव किया

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। गौतमनगर क्षेत्र स्थित नारियलखेड़ा में शनिवार को गौवंश के अंग मिलने के बाद हंगामा हो गया। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने अंगों की अर्थी निकाली, जिसे पुलिस ने रोक दिया और फिर अंग जब्त कर पीएम के लिए भेजा।

आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने एफआईआर की मांग करते हुए गौतमनगर थाने का घेराव कर दिया। जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों सहित भारी संख्या में बल वहां तैनात कर दिया गया। वहीं करीब दो घंटे प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं का ज्ञापन लिया और कार्रवाई के आश्वासन के बाद छोड़ दिया। गौतमनगर पुलिस के अनुसार शनिवार दोपहर को नारियलखेड़ा में कचराघर के पास मवेशी के अंग मिलने की सूचना मिली थी।