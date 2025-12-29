रेलवे में लिनन चोरी से करोड़ों की चोट... सफेद बेडशीट बनी चोरों की पहली पसंद, भोपाल मंडल को लाखों का नुकसान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रेलवे में यात्रियों के आरामदायक सफर के लिए दी जाने वाली सुविधाओं पर चोरी की मार लगातार बढ़ती जा रही है। बीते दो वर्षों के भीतर ट्रेनों से लिनन (बिस्तर) सामान की चोरी के कारण रेलवे को 34 लाख रुपये से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है। उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि चोरों की पहली पसंद 'सफेद बेडशीट' बनी हुई है। अकेले बेडशीट की चोरी से ही रेलवे को 20 लाख रुपये से ज्यादा की क्षति उठानी पड़ी है।

दो साल में हजारों आइटम हुए गायब रेलवे द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में सफेद बेडशीट, पिलो कवर, कंबल और तकिये सहित कुल 11,709 लिनन आइटम चोरी हुए, जिनकी कुल कीमत 23.01 लाख रुपये आंकी गई। चोरी का यह सिलसिला चालू वर्ष में भी थमा नहीं है। अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 के बीच ही 11,682 लिनन आइटम गायब पाए गए हैं, जिससे रेलवे को लगभग 11.74 लाख रुपये का और नुकसान हुआ है।