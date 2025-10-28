Love Jihad: मुस्लिम युवती पर दुष्कर्म आरोपी ने लगाया मतांतरण का आरोप, भोपाल में नया लव जिहाद केस

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: जहांगीराबाद क्षेत्र में लव जिहाद (Love Jihad Row) को लेकर नया विवाद सामने आया है। एक हिंदू युवक ने मुस्लिम युवती और उसके परिवार पर मतांतरण का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
युवक का कहना है कि युवती उससे लगातार धर्म बदलने और निकाह करने के लिए दबाव बना रही थी। हालांकि इस मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया जब जांच में सामने आया कि शिकायत दर्ज कराने वाले युवक पर इसी मुस्लिम युवती ने कुछ समय पहले दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था।
मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस के अनुसार, दोनों के बीच पहले से जान-पहचान थी और विवाद के चलते ही अब यह नई शिकायत दर्ज कराई गई है।
यह भी पढ़ें- ग्वालियर बस स्टैंड पर कंडक्टर का शर्मनाक कृत्य, महिला के साथ किया दुष्कर्म, पीड़िता ने मौके पर बुलाई पुलिस
जहांगीराबाद थाना प्रभारी चतुर्भुज राठौर का कहना है कि मंगलवार को फरियादी युवक को बयान के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसका फोन बंद है। वर्ष 2022 में इसी युवती ने उस पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिस पर पाक्सो के तहत केस दर्ज किया गया था।
यह भी पढ़ें- इंदौर में BJP कार्यालय के बाहर खाती समाज का हंगामा, नगर अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी, पुतला फूंका