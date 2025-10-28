मेरी खबरें
    Love Jihad: मुस्लिम युवती पर दुष्कर्म आरोपी ने लगाया मतांतरण का आरोप, भोपाल में नया लव जिहाद केस

    Love Jihad Row: भोपाल के जहांगीराबाद क्षेत्र में लव जिहाद को लेकर नया विवाद सामने आया है। एक हिंदू युवक ने मुस्लिम युवती और उसके परिवार पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि युवती लगातार उससे निकाह करने और धर्म बदलने को कह रही थी।

    By prashant vyas
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 09:40:57 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 09:42:18 PM (IST)
    1. युवती ने पहले युवक पर दुष्कर्म केस कराया दर्ज ।
    2. मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है।
    3. पुलिस ने युवक को बयान के लिए बुलाया।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: जहांगीराबाद क्षेत्र में लव जिहाद (Love Jihad Row) को लेकर नया विवाद सामने आया है। एक हिंदू युवक ने मुस्लिम युवती और उसके परिवार पर मतांतरण का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

    युवक का कहना है कि युवती उससे लगातार धर्म बदलने और निकाह करने के लिए दबाव बना रही थी। हालांकि इस मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया जब जांच में सामने आया कि शिकायत दर्ज कराने वाले युवक पर इसी मुस्लिम युवती ने कुछ समय पहले दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था।


    मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस के अनुसार, दोनों के बीच पहले से जान-पहचान थी और विवाद के चलते ही अब यह नई शिकायत दर्ज कराई गई है।

    जहांगीराबाद थाना प्रभारी चतुर्भुज राठौर का कहना है कि मंगलवार को फरियादी युवक को बयान के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसका फोन बंद है। वर्ष 2022 में इसी युवती ने उस पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिस पर पाक्सो के तहत केस दर्ज किया गया था।

