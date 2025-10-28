Love Jihad: मुस्लिम युवती पर दुष्कर्म आरोपी ने लगाया मतांतरण का आरोप, भोपाल में नया लव जिहाद केस

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: जहांगीराबाद क्षेत्र में लव जिहाद (Love Jihad Row) को लेकर नया विवाद सामने आया है। एक हिंदू युवक ने मुस्लिम युवती और उसके परिवार पर मतांतरण का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

युवक का कहना है कि युवती उससे लगातार धर्म बदलने और निकाह करने के लिए दबाव बना रही थी। हालांकि इस मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया जब जांच में सामने आया कि शिकायत दर्ज कराने वाले युवक पर इसी मुस्लिम युवती ने कुछ समय पहले दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था।