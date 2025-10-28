मेरी खबरें
    इंदौर में BJP कार्यालय के बाहर खाती समाज का हंगामा, नगर अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी, पुतला फूंका

    MP Khati Community Protest: इंदौर में भाजपा कार्यालय के बाहर खाती समाज के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा के खिलाफ नारे लगाए, काले बैनर लगाए और उनका पुतला दहन किया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 05:51:36 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 05:55:25 PM (IST)
    HighLights

    1. खाती समाज ने BJP कार्यालय के बाहर किया विरोध।
    2. बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा के खिलाफ नारेबाजी।
    3. प्रदर्शनकारियों ने काले बैनर और पोस्टर लगाए।

    नईदुनिया प्रतिनिधि इंदौर: इंदौर में भाजपा कार्यालय के बाहर खाती समाज के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा के खिलाफ नारे लगाए, काले बैनर लगाए और उनका पुतला दहन किया। इस दौरान लगभग 20 से 25 लोगों ने भाजपा से इस्तीफा देने की घोषणा की।

    (खबर अपडेट की जा रही है)


