भोपाल Love Jihad: हिंदू युवक ने लगाया धर्म परिवर्तन और निकाह के लिए दबाव का आरोप, लड़की ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के जहांगीराबाद क्षेत्र में लव जिहाद को लेकर नया विवाद सामने आया है। एक हिंदू युवक ने मुस्लिम युवती और उसके परिजनों पर मतांतरण का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। युवक का कहना है कि युवती उस पर लगातार धर्म बदलकर निकाह करने का दबाव बना रही थी।
हालांकि जांच के दौरान मामला दिलचस्प मोड़ लेता दिख रहा है। पुलिस के मुताबिक, जिस युवक ने शिकायत दर्ज कराई है, उस पर इसी मुस्लिम युवती ने वर्ष 2022 में दुष्कर्म का आरोप लगाया था। तब पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था और फिलहाल मामला अदालत में विचाराधीन है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों एक-दूसरे को पहले से जानते थे और विवाद के चलते यह नया प्रकरण सामने आया है। जहांगीराबाद थाना प्रभारी चतुर्भुज राठौर के अनुसार, मंगलवार को फरियादी युवक को बयान के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसका मोबाइल फोन बंद मिला।
