MP में 35 लाख और राजधानी में 1 लाख LPG कनेक्शन ब्लॉक; बिना e-KYC नहीं मिलेंगे रसोई गैस सिलिंडर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रसोई गैस कनेक्शन की ई-केवायसी नहीं कराने से लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देशभर में लगभग 3.16 करोड़ और मध्यप्रदेश में करीब 35 लाख घरेलू एलपीजी कनेक्शन ई-केवायसी लंबित होने के कारण ब्लॉक कर दिए गए हैं। राजधानी में भी ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या 1 लाख से अधिक है।

कंपनियों की सख्ती तीनों तेल कंपनियों ने एक अक्टूबर से लंबित ई-केवायसी वाले कनेक्शनों पर सख्ती शुरू कर दी है। अब इन उपभोक्ताओं को पहले ई-केवायसी करानी होगी, तभी कनेक्शन दोबारा सक्रिय होगा। कनेक्शन ब्लॉक होने पर न तो ऑनलाइन सिलिंडर बुक होगा और न ही एजेंसी से रिफिल की नियमित आपूर्ति या होम डिलीवरी मिलेगी। ऐसे में जिन परिवारों के घर में अचानक सिलिंडर खत्म हो गया, उनके सामने रसोई चलाने का संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में बाजार में उपलब्ध पांच या 10 किलो का सिलिंडर लेना ही विकल्प रहेगा। भोपाल में 8 लाख उपभोक्ता राजधानी में घरेलू उपभोक्ताओं को सिलिंडर आपूर्ति करने के लिए करीब 35 से अधिक गैस एजेंसियां हैं, जिनके पास लगभग आठ लाख कनेक्शन हैं। इनमें से एक लाख की ई-केवायसी अब भी बाकी है, जिनकी बुकिंग बंद हो गई है। उपभोक्ता अब एजेंसियों के चक्कर लगाने लगे हैं।

एजेंसी संचालकों का कहना है कि कुछ उपभोक्ता लगातार फोन कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण घर-घर जाकर ई-केवायसी नहीं की जा सकती।गैस एजेंसियों पर ऐसे फोन आए हैं, जिनमें फोन करने वालों ने खुद को नेता, मंत्री, विधायक, बिल्डर, अध्यक्ष आदि बताया है। एजेंसी कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि ई-केवायसी लंबित होने के कारण कनेक्शन ब्लॉक है, जिसे करवाने के बाद ही बुकिंग और आपूर्ति हो सकेगी। 8 बार बढ़ी तारीख, फिर भी ई-केवायसी बाकी एलपीजी ई-केवायसी की प्रक्रिया 30 जून 2026 से चल रही है। कंपनियों ने कई बार समय बढ़ाया और उपभोक्ताओं को संदेश भी भेजे। इसके बावजूद बड़ी संख्या में ई-केवायसी लंबित रहने पर अब कनेक्शन ब्लॉक किए जा रहे हैं। कंपनियों को आशंका है कि लंबित कनेक्शनों में ऐसे कनेक्शन भी हो सकते हैं जिनका अब इस्तेमाल नहीं हो रहा है।