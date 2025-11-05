MP: सात जिलों में लंपी वायरस का संक्रमण, पशुपालन विभाग ने जारी किया अलर्ट

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के झाबुआ, रतलाम, बैतूल, बड़वानी, सिवनी, सागर एवं भोपाल जिलों से पशुओं में लंपी स्किन डिसीज (एलएसडी) के मामले सामने आए हैं। भोपाल स्थित उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला में हुई जांच में इसकी पुष्टि हुई है। इसके बाद पशुपालन विभाग ने प्रदेश भर के लिए अलर्ट जारी किया है।

संचालक पशुपालन डॉ. पी.एस. पटेल ने बताया कि बचाव के लिए पशुओं को टीका लगवाने और स्वस्थ पशुओं को बीमार से अलग रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। संक्रमण से बचाव के लिए मुफ्त टीकाकरण एवं पशुपालकों को रोग से बचाव के संबंध में परामर्श दिया जा रहा है।