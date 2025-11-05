Supreme Court में CJI पर जूता उछालने वाले वकील खजुराहो पहुंचे, खंडित मूर्ति की पुनः स्थापना को लेकर करेंगे प्रार्थना

नईदुनिया प्रतिनिधि,खजुराहो। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की ओर जूता उछालने वाले वकील राकेश किशोर मंगलवार को खजुराहो के जवारी मंदिर पहुंचे। उन्होंने वहां भगवान विष्णु की खंडित प्रतिमा की दोबारा स्थापना के लिए प्रार्थना करने की घोषणा की है।

दो दिन तक प्रार्थना करेंगे राकेश किशोर ने बताया कि वह बुधवार सुबह 10 बजे से जवारी मंदिर के सामने बैठकर दो दिन तक प्रार्थना करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर विष्णु भगवान की मूर्ति के सिर को जोड़ा भी जाए, तब भी वह खंडित ही रहेगी। इसलिए या तो उसके बगल में नई मूर्ति स्थापित कर पूजा शुरू की जाए या फिर मौजूदा मूर्ति को गंगा में विसर्जित कर समान प्रतिमा लगाई जाए।